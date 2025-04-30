Muğla sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Marmaris açıklarında meydana gelen deprem, bölge halkına kısa süreli panik yaşattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.39’da, merkez üssü Muğla’nın Marmaris açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 9.98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, Muğla'nın çevre ilçelerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise aynı saate denk gelen depremin şiddetini daha yüksek ölçtü. Rasathaneden yapılan açıklamada, “saat 06.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 13.9 km altında gerçekleşti.” ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, yaşanan sarsıntının bölgede hissedildiğini ancak şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini belirtiyor. Marmaris ve çevresinde yaşayan vatandaşlar ise kısa süreli tedirginlik yaşadı.