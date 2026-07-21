Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 31 yaşındaki Yağmur Aslan hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gökçe mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yağmur Aslan'ın kullandığı 48 AEH 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yağmur Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattı.