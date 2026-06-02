Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan iş insanı Akyalı, Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi.

Törende, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.

Kaymakam Akkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin desteklerinin eğitim kurumlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Hayırsever Akyalı ise annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir." dedi.

Binanın önümüzdeki yıl, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.