Marmaris-Muğla karayolu Çamlı Mahallesi Okluk Kavşağı mevkisinde meydana gelen olayda, Cengiz Gökcan yönetimindeki 48 ER 952 plakalı kamyonet ile Ercan Kaya idaresindeki 35 BMJ 838 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Cengiz Gökcan ve Ercan Kaya ile 48 ER 952 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümmühan Dağ ve Dildar Çakıroğlu yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan Cengiz Gökcan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Dildar Çakıroğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü, Ercan Kaya ve Ümmühan Dağ’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.