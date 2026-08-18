Muğla'nın Milas ilçesi Milas-Selimiye kara yolunda sabah saat 07.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Torun yönetimindeki tur otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan TIR’a henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük çapta hasar oluşurken, yolcular araç içinde sıkıştı.
İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN YOLCULARI KURTARDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralı yolcuları çıkarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin zamanla yarıştığı müdahalenin ardından sıkışan vatandaşlar araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Milas-Selimiye kara yolunda ulaşım bir süre aksarken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.