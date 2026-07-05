Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde iki minibüsün çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan minibüslerden biri, yol kenarında bulunan kıraathanenin önünde oturan vatandaşların arasına daldı. Kazada kıraathanede oturan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kadirli ilçesi Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi üzerinde yaşandı. M.H.P. idaresindeki minibüs ile karşı istikametten gelmekte olan İ.E. yönetimindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS KIRAATHANEYE ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İ.E. idaresindeki minibüs savrularak yol kenarında yer alan kıraathaneye doğru yöneldi. Minibüs, o sırada kıraathanede oturmakta olan Orhan İncirbölen, H.K., İ.G. ve F.A.'ya hızla çarptı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, minibüsün çarptığı vatandaşlardan Orhan İncirbölen'in kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan diğer vatandaşlar H.K., İ.G. ve F.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Orhan İncirbölen'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede detaylı incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.