Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İŞTE 1 MAYIS GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almayı tercih etmesi, bunların meydana geldiği olaylarla ilgili bilgileri anlık olarak takip etmek istiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, 27 Nisan itibariyle güncellendi. Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgilerine söz konusu kişisel internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLERİ PAYDAŞIYOR

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye çapında gerçekleşen yer performanslarını anbean kaydedilerek kamuoyuna duyuruyor.

Özellikle İstanbul, Elazığ, Muğla, Düzce, Tokat, Kocaeli, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Denizli, Balıkesir, Tunceli, Sakarya, Kütahya, Erzurum, Aydın ve Çanakkale gibi faylar üzerinde bulunan şehirlerde yaşananlar, kişinin yaşadığında yer alıyor.

Onun iki seçim resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerde, kadınların bulunduğu bölgede hissedilen veya hissedilmeyen depremleri saniyeler içinde öğrenilebiliyor.

Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için:

AFAD son depremler ...

Kandilli son depremle r ...