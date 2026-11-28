Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri dün ortak çalışma gerçekleştirdi.
Düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda B.H. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.