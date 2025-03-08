Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik bir otele operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.