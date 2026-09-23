Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlere yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı.

YELKENLİ TEKNE TAKİBE ALINDI

Sahil Güvenlik ekipleri, Milas açıklarında seyir halinde olan bir yelkenli teknede kaçak göçmen grubu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak arama yaptı.

4'Ü ÇOCUK 12 GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Teknede yapılan kontrollerde 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, yapılan idari işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN 'TURİST' KAMUFLAJI

Operasyonda en dikkat çeken ayrıntı ise yakalanan göçmenlerin giyim tarzı oldu. Şüphelilerin deniz güvenlik güçlerinin ve çevredekilerin dikkatini çekmemek, dışarıdan turist imajı vermek amacıyla günlük yaşamda kullanılan son derece şık ve modern kıyafetler giydikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.