Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması çok sayıda yerde protesto ediliyor. Muğla'da gözaltı kararını protesto edenlere polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Muğla’da CHP İl Teşkilatı tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından adliyeye yürümek isteyen gruba polis biber gazlı müdahale etti.

Bodrum CHP İlçe Başkanı Tuna Işın yaptığı açıklamada “Muğla İl Teşkilatı yöneticisi Mehmet Barut ile İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve bazı üyelerimiz gözaltında. Polis yürüyen gruba biber gazı ile saldırdı” dedi.

Polisin müdahalesi sonrası grup CHP İl Binası’na döndü.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Muğla Adliyesi önünde protesto eden CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ve 2 kişi gözaltına alındı.