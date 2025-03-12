Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri Dere Mahallesi'nde İ.D.'nin ikameti ve Nebiköy Mahallesi'ndeki bağ evine baskın yaptı.
Operasyonda, 25 litre sahte rakı, 35 litre sahte şarap, 25 litre kaçak etil alkol, 15 litre alkol yapımında kullanılan kekik yağı ve anason yağı ile alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak İ.D. gözaltına alındı. Kaçak içki üretimi ve satışına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.