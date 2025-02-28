Muğla’nın Milas ilçesi şehir merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı’nda meydana gelen olayda otomobilin başında arkadaşı ile birlikte sohbet eden Fatih Cura yanına gelen M.S: isimli kişi tarafından silahla ateş edilerek kurşun yağmuruna tutuldu.

YERE DÜŞEN GALERİCİNİN BAŞINA GEÇİP ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

M.S.’nin ateş ettikten sonra yere düşen Cura’ya yerde ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Caddenin ortasında onlarca kişinin önünde meydana gelen olayda vücuduna altı mermi isabet eden ve ağır yaralanan Cura kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan M.S. ile arasında oto alım satımından daha önce tartışma yaşandığı iddia edilen Cura’nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Daha önce Cura ile tartışan ve olaydan sonra silahla birlikte yakalanan M.S. ise polisler tarafından yakalandı. M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken “Üzgünüm sinirlerime hakim olamadım” dediği iddia edildi.

Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.