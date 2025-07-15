Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarında Aydın'ın Didim ilçesine doğru seyir halinde olan Monet Carlo isimli yat denizin ortasındaki kayalıklara çarparak hasar görmüştü. 39 metre uzunluğundaki yatta bulunan 5 personel ve 6 turist kurtarılmıştı. Lüks motor yatın Galatasaray’ın geçmiş dönem yöneticilerinden ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı Kaza anında Timur’un yatta olup olmadığı öğrenilemedi.
Monte Carlo isimli yatın 1988 yılında Hollandalı Amels tersanesi tarafından yapıldığı sekiz misafir ağırlayabildiği belirtildi. Yatı kurtarma çalışmaları sürüyor.