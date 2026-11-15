Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

DEVRİLEN DİREĞİN ALTINDA KALAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Çarpmanın şiddetiyle devrilen elektrik direğinin altında kalan otomobil kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yanan araçta yaptığı kontrollerde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.