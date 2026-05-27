Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanmasına ramak kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Devetaşı mevkisinde meydana geldi. 48 BAD 141 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptıktan sonra takla attı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, uçuruma düşmeden kısa mesafe kala durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 5 kişiden 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.