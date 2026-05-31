Menteşe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Karadan yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Yangında zarar gören alanın tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
Muğla genelinde son dönemde artan yangın riskine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, erken ihbar ve hızlı müdahalenin olası büyük felaketlerin önüne geçtiği vurgulandı.