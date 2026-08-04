Yangın, Kavaklıdere ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak çevredeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana ulaştı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbarlar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgeye hızlıca söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları bölgede aralıksız olarak sürdürülüyor.