Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Göktaş ve Ersoy, birbirlerini bıçakla yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ercan Göktaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.