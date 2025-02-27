Muğla'da Milas ilçesinde 39 yaşındaki Mustafa S., aralarında husumet olan 39 yaşındaki Fatih Cura'yı tabancayla vurarak öldürdü. Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre minibüs şoförü Mustafa S., aralarında husumet bulunan işçi Fatih Cura ile Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı'nda buluştu. Sokakta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa S. tabancayla Cura’ya 6 el ateş etti.
Cura kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa S. olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Fatih Cura, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa S.’yi suç aleti tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.