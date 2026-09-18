Menteşe’de kırmızı bültenle aranan Orhan Karafoğlu’nun elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, yaşı küçük kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptırdığı ve örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği belirlendi.

Fethiye’de ise silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, azmettirici konumunda bulunduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Bodrum’da faizle borç verme, borçları nitelikli yağma yoluyla tahsil etme ve arsa sahiplerini imar açılacağı vaadiyle dolandırma olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler hakkında da çalışma yapıldı. Marmaris’te ruhsatsız silah temin ederek asayiş olaylarına karıştığı, Milas’ta ise sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM ve Özel Harekat şubelerinde görevli ekipler tarafından 14 Eylül’de Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 1'i hakkında ev hapsi kararı verilirken, 21 kişi adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise serbest bırakıldı.