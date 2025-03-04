Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Kuzyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Tennur K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tennur K.'nin cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.