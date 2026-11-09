Muğla’nın Bodrum ilçesinde alkollü turistler ile işletme sahipleri arasında küfürleşme nedeniyle çıkan tekme ve tokatlı kavga güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, mahkemeye çıkarılan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, mekana gelen ve aşırı alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G. (36) ile C.F. (34), çevredekilere ve iş yerine yönelik henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle küfür etmeye başladı. Duruma tepki gösteren işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile şüpheliler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SERT ZEMİNE BAŞINI ÇARPTI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Meydana gelen arbedede 4 kişi yaralandı. Kavga esnasında yere düşerek başını sert zemine çarpan 17 yaşındaki işletmeci M.K. ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye, durumunun kritik olması üzerine ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan E.K. de özel bir hastanede tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ: 2 TURİST TUTUKLANDI

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, kısa süre içerisinde firar eden Portekiz uyruklu J.G. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan J.G. ve C.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anlarının bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda, ağır yaralanan 17 yaşındaki M.K.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.