Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.A. adlı bir kişinin evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli Ü.A.’yı gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeği "Misket" ile yapılan aramalarda, evde 80 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız bir silah ve uyuşturucu üretimi için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.A., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.