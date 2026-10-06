Milas ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 2-4 Ekim tarihleri arasında belirlenen adres ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda bin 400 adet sentetik ecza, 448 gram skunk ve 1 hassas terazi bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 lira paraya da el konuldu.

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.