Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 770 lira ele geçirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
19 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.