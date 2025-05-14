Muğla’nın Fethiye ilçesindeki 1700 metre rakımlı Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayış yapan 81 yaşındaki Alman vatandaşı Volker Gerhard Wagner, kalkıştan hemen sonra kanadının kapanmasıyla kayalıklara düştü.
İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Wagner’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
NİSAN AYINDA İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen kazada Babadağ pistinden tandem uçuşu gerçekleştiren 29 yaşındaki pilot Tevfik Tek ile 22 yaşındaki yolcu Mehmet Buğra Silen paraşüt havalandıktan kısa bir süre sonra kanat kırılmasından dolayı kayalık alana düşerek yaşamını yitirmişti.