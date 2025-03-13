Muğla’nın turistik Bodrum ilçesinin 2065 yılına kadar olan su sorununu çözmek için Milas ilçesinin cennet köşelerinden Kemikler Köyü’ndeki zeytinlik tarım arazileri ve ormanlık alan içerisinde DSİ tarafından yapılması planlanan Kemikler (Gökçeler) Barajı, Kırma Yıkama ve Eleme Tesisleri ve Beton Santrali ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 18 Aralık 2023 tarihinde verilen ÇED Olumlu raporu verilmişti. Bakanlığı raporunun iptal edilmesi için Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği ile Gökçeler ve Kemikler Köyü’nde yaşayan 21 vatandaş raporun iptali için Muğla 4. İdare Mahkemesi’nde tesislerin cenneti cehenneme çevireceği ve tarım arazileri ile ormana geri dönülemez zararlar vereceği gerekçesi ile dava açmıştı.

MAHKEME RAPORUN BİLİMSELLİKTEN UZAKTA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Muğla 4. İdare Mahkemesi, 24 Şubat 2025 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla ÇED Olumlu raporunun iptal edilmesine hükmetti.

Kararda bölgenin yüzde 18’inini ormanlık alan olduğu ve zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek bölgenin tarım arazilerinde flora ve faunası üzerinde, taş ocaklarından yükselecek tozların geri dönülemeyecek zarar vereceği belirtildi.

Raporda ayrıca baraj planlamasının yapıldığı alan ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunda bölgenin tarım ve ormanlık alanlarında nasıl ve kaç gün gözlem yapıldığı , ne kadar alanın bilimsel taramadan geçirildiği, Kocadere, Kanlıgöl ve Yardıgil derelerinin baraj yönlendirilmesi ile tarım üreticilerini ne kadar etkileneceğinin raporda belirtilmediği kaydedildi.

BODRUM’UN 2065 YILINA KADAR SU SORUNUNU ÇÖZECEĞİ İDDİA EDİLDİ

ÇED raporuna göre, Bodrum Yarımadası'nda yeraltı sularına bağımlı su çekiminin, su kalitesinde sorunlar oluşturduğu belirtildi. Bu sorunu çözmek adına, Bodrum Yarımadası'na sürekli ve kaliteli içme suyu sağlaması beklenen Bodrum Barajı’nın, mevcut yeraltı su kaynaklarına yönelik olumsuz etkileri azaltacağı kaydedildi.

Planlanan barajın kapasitesinin 13,17 hektometreküp su depolayacağı belirtilirken, Yarımada’nın 2065 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayabileceği ifade ediliyor. Barajın yıllık su çekim kapasitesi 9,89 milyon metreküp olarak planlanıyor.Barajın maksimum depolama kapasitesinin 85,42 hektometreküp olması öngörülüyor.

Bodrum Barajı, inşa edilecek çeşitli yapılarla birlikte entegre bir sistem olarak tasarlanacak ve proje kapsamında suyun toplanması, arıtılması ve dağıtımı sağlanacak. Ayrıca, kuraklık gibi dönemlerde barajın etkin su yönetimi sağlanarak bölgenin su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.