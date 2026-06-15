Türk sinemasının sevilen yapımlarından "Dondurmam Gaymak"ın yeni filmi için geri sayım başladı. "Dondurmam Gaymak: Gapital" adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımın çekimleri New York'ta tamamlandı. Filmin hikâyesi, Muğla'nın küçük bir kasabasından başlayarak bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyor.

Atakan Çelik ile çocuk oyuncu Abdullah Burak Kaya'nın yer aldığı sahneler ise New York'un simge noktalarında çekildi. Wall Street, Brooklyn Bridge ve Staten Island Ferry'de gerçekleştirilen çekimler, filmin uluslararası atmosferine katkı sağladı.

''GURUR VERİCİYDİ''

Çekim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atakan Çelik, New York'ta çalışmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Çelik, "Çok keyifliydi, çekimler kısa sürdü ama güzel anılar biriktirdim. Çekimleri burada da teknolojik imkânlarla yapmak mümkündü ancak New York'ta çekilmesi filme farklı bir katkı sağladı. Ayrıca burada çok başarılı işlere imza atan Türkleri görmek de gurur vericiydi. Umarım güzel bir film olacak, herkesi sinemaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.