AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 8.39 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'ın depreme ilişkin geçtiği ilk bilgiler şöyle:

Ayrıntılar gelecek...

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