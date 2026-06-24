AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 8.39 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'ın depreme ilişkin geçtiği ilk bilgiler şöyle:
Ayrıntılar gelecek...
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 8.39 kilometre olarak açıklandı.
AFAD'ın depreme ilişkin geçtiği ilk bilgiler şöyle:
Ayrıntılar gelecek...
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