Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinden edinilen bilgilere göre Akdeniz'de saat 20.46'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Dairesi'nin bilgilerine göre sarsıntı Muğla'nın Datça ilçesine 188,73 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin deniz yüzeyinin 7,37 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiyle pic.twitter.com/cbJYcZ36pM— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 7, 2025