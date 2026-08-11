Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Gazeller mevkisinde meydana geldi.
Özay Savi idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eylül Savi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Özay Savi, Çiğdem Savi ve Mehmet Savi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.