Marmaris ilçesi Löngöz mevkisindeki ormana, saat 17.30 sıralarında yıldırım düştü, ardından yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına kısa sürede çok sayıda hava ve kara ekibiyle müdahale başlatıldı.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatlik çaba sonucunda 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.