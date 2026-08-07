Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.10'da merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin Muğla'nın Marmaris ilçesine 73.68 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, yer kabuğunun 10.86 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının koordinatları 35.96883 kuzey enlemi ve 28.06583 doğu boylamı olarak ölçüldü.
#SonDakika #deprem geçmiş olsunAugust 7, 2026
Zaman: 07-08-2026 10:10
Yer: # , Rhodes Regional Unit - Greece
Büyüklük: 4.1 mw
Derinlik: 10.9
Kaynak: AFADhttps://t.co/7PJhNbFtv3