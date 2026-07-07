Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Muğla merkezli olmak üzere İstanbul ve Adana’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca mermisi ile çok sayıda örgütsel kitap, dergi, gazete, fotoğraf ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.