Edinilen bilgilere göre yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı. Yangının çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim noktalarına sıçramaması için yoğun mücadele yürütülüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarıldığını bildirdi.