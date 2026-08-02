Muğla'daki orman yangınlarında ekiplerin zamana karşı mücadelesi devam ederken ortaya atılan iddialar tartışma yarattı.

Muğla Merkez TV'nin aktardığına göre, yangın bölgesine sevk edilen orman yangını söndürme araçlarının Göcek Tüneli'nden ücretsiz geçirilmediği ve ekiplerden geçiş ücreti istendiği öne sürüldü.

Bu nedenle bazı araçların, yolu kilometrelerce uzatan eski dağ yolunu kullanarak yangın bölgesine ulaşmaya çalıştığı iddia edildi.

'TOMA ARACINDAN' ÜCRET ALINDI

Öte yandan Muğla Gazetesi de vatandaşlar tarafından kaydedildiği belirtilen görüntülerde, jandarmaya ait bir TOMA aracının Göcek Tüneli'ndeki ücretli gişeden geçtiğini ve araçtan geçiş ücreti alındığının iddia edildiğini haberleştirdi.

'ARAÇLARI GEÇİRİN, PARASINI BİZ ÖDERİZ'

İddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken vatandaşlar özellikle yangınla mücadele eden araçların hiçbir engelle karşılaşmadan geçiş yapabilmesi gerektiğini belirtti.

Kullanıcılar "Arazözleri geçirin, parasını biz ödeyelim" yorumlarında bulundu.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Muğla yerel kaynaklarının aktardığı iddialarla ilgili Göcek Tüneli işletmesinden ya da yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.