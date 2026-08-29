Seydikemer’de tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Antalya’nın Kaş ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz ve 6 iş makinesi katılıyor. Ekiplerin müdahalesinde toplam 853 personel görev yapıyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla yangının ilerleyişinin durdurularak kontrol altına alınması hedefleniyor.

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