Olay, saat 10.00 sıralarında Kötekli Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan Teğmen Ümit Mete Erez için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Erez’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde, aslen Kocaelili olduğu ve yaklaşık 1 yıldır Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen Erez’in beylik tabancasıyla başından vurulduğu tespit edildi. Silahın da yanında bulunduğu bildirildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Teğmen Ümit Mete Erez’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.