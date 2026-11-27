Olay, saat 21.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki kapalı pazar yerinin karşısında meydana geldi.

İddiaya göre, bir gün önce sözlü tartışma yaşayan U.H.Ç. (18) ile Devrim G., konuşmak amacıyla buluştu. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında U.H.Ç.'nin Devrim G.'yi bıçakla sol koltuk altından yaraladığı öne sürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı genci özel hastaneye kaldırdı. Devrim G., burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli U.H.Ç.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.