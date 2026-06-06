Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Muğlaspor'da yönetim belirsizliği camiada endişe yaratıyor. Başkan Menaf Kıyanç'ın yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından yapılması planlanan genel kurulun bir hafta ertelenmesi, taraftarların tepkisine neden oldu.

Kulübün geleceğine dikkat çekmek isteyen 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ile eski kulüp başkanlarından Sabri Dinçer'in yeğeni Onur Dinçer, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı.

Eylem alanında açıklamalarda bulunan Kıbrıslı, Muğlaspor'un yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Kulübümüzün içinde bulunduğu tabloya sessiz kalamazdık. Muğlaspor sahipsiz değildir. Tüm kent dinamiklerini ve yetkilileri takımımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açlık grevine katılan Onur Dinçer de valilik, belediye ve siyasi temsilcilere seslenerek kulübün geleceği için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Taraftarların eylemine destek veren bazı vatandaşlar ise meydana üzerinde "Muğlaspor Ölüyor" yazılı siyah çelenkler bıraktı. Yönetim krizine ilişkin belirsizliğin sürmesi, yeşil-beyazlı camiada kaygıları artırmaya devam ediyor.