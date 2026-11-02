Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Kıyı Ege ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Kıyı şeridinde hortum, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riski de bulunuyor.

İZMİR’DE ÖĞLE VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Ege Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İzmir’de yağışların öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artırması beklenirken Balıkesir’in batı kıyılarında da olumsuz hava koşulları öngörülüyor.

Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde de yağış bekleniyor. Antalya’da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, doğu ilçelerinde ise yerel dolu yağışı tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ’DE DALGALAR 3 METREYE ÇIKABİLİR

Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Açık kesimlerde dalga boyunun 3 metreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Marmara’da ise yağışın yanı sıra salı gününden itibaren kuzeydoğu rüzgarlarının etkili olması öngörülüyor. İstanbul da sağanak beklenen iller arasında yer alıyor.

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görüş mesafesindeki düşüşlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. İç Anadolu’nun kuzeybatısında da sağanak tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak beklenirken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.