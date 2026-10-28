Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Özellikle konacık Mahallesi'nde Bodrum ve Turgutreis yönünde yoğun su birikintileri oluşması nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte zorluk çekti bölgede zaman zaman trafik kapanma noktasına geldi bölgede üç tane araç yolda mahsur kaldı. SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Gök gürültülü sağanak yağmur bölgesel olarak aralıklarla etkisini sürdürürken bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.

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