Elazığ’da 2025 yılının ekim ayında belediye meclisi toplantısını takip eden gazeteci Evren Demirdaş’a yönelik saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, saldırıya ilişkin üç sanığın “kasten yaralama” suçunu işlediğine hükmetti.

MUHABİRİMİZİN BURNU KIRILMIŞTI

İddianame ve dosyadaki delillere göre gazeteci Evren Demirdaş, Elazığ Belediyesi’nde düzenlenen meclis toplantısını takip ettikten sonra çıkışta saldırıya uğradı. Mahkeme dosyasında yer alan değerlendirmede, sanıklar Furkan Güler ile suça sürüklenen çocuklar Aziz Berat Gezer ve Soner Çelik’in birlikte hareket ederek Demirdaş’ı darp ettiği, saldırı sonucunda mağdurun burnunda kemik kırığı oluştuğu belirtildi.

Savcılık esas hakkındaki mütalaasında üç sanığın “kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını talep ederken, sanıklardan Safa Atmalı yönünden ise mahkûmiyet için yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraat istedi.

MAHKEMEDEN ÜÇ FARKLI KARAR

Mahkeme, Furkan Güler hakkında önce hapis cezasına hükmetti. Kemik kırığı nedeniyle cezada artırım uygulanırken, takdiri indirim sonrası sanığa 10 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve seçenek yaptırım hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Suça sürüklenen çocuklardan Aziz Berat Gezer hakkında verilen ceza yaş indirimi ve takdiri indirim sonrasında 7 ay 6 gün hapis cezasına çevrildi; ceza 21 bin 600 lira adli para cezasına dönüştürüldü.

Soner Çelik yönünden ise mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek sanığı 3 yıllık denetim süresine tabi tuttu.

KARAR İSTİNAF BAŞVURUSUNA AÇIK

Duruşmada söz alan Demirdaş’ın avukatı Eda Vural, saldırının birlikte hareket edilerek gerçekleştirildiğini savunarak tüm sanıkların cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Savunma avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Karara karşı tarafların, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabileceği belirtildi.