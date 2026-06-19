SÖZCÜ Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş, Berivan Taş ile düzenlenen görkemli nikâh töreninde dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününe siyaset, basın ve iş dünyasından çok sayıda davetli tanıklık etti.

YOĞUN KATILIM OLDU

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen nikâh törenine CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve il yönetimi, gazeteciler, meslektaşları, yakın dostları ve aile bireyleri katıldı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende Evren Demirdaş ve Berivan Taş çifti, nikâh memurunun sorusuna “evet” yanıtını vererek hayatlarını birleştirdi.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Nikâh merasiminde genç çiftin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Tören boyunca davetlilerin tebriklerini kabul eden Demirdaş ve Taş çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerle yakından ilgilendi. Aileleri ve dostlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren çift, yeni hayatlarına ilk adımlarını sevdiklerinin alkışları eşliğinde attı.

Nikâh töreninin ardından davetliler, Evren Demirdaş ve Berivan Taş çiftine ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.