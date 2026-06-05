Elazığ Belediye Meclisi’nin 1 Ekim 2025 tarihli toplantısının ardından belediye binası önünde saldırıya uğrayan Sözcü Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş’a yönelik davada yeni bir aşamaya geçildi. Burnu kırılan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Demirdaş’a saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkında savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu.

SALDIRIDA BURNU KIRILMIŞTI

Demirdaş, Elazığ Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısının ardından belediye binası önünde kimlikleri daha sonra belirlenen kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğramış, aldığı darbeler sonucu burnunda kırık oluşmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan ve bir süre tutuklu yargılanan sanıklar daha sonra tahliye edilmişti.

SAVCI ÜÇ SANIK İÇİN CEZA TALEP ETTİ

Davanın dördüncü duruşması Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi görüldü. Yetişkin sanık S.Ç. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama sürerken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan A.B. ve F.G. hakkında ise Çocuk Mahkemesi’nde dava görüldü.

Duruşmada mahkemeye sunulan adli rapor okundu ve dosyaya eklendi. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

MÜTALAADA SALDIRININ AYRINTILARINA YER VERİLDİ

Savcılık mütalaasında, Evren Demirdaş’ın olay günü gazeteci olarak belediye meclisi toplantısını takip ettiği, toplantı çıkışında sanıklar tarafından hedef alınarak darbedildiği belirtildi. Mütalaada, sanıkların Demirdaş’ı birlikte darp ettikleri ve alınan doktor raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı, burnunda hafif derecede kemik kırığı oluştuğu ifade edildi.

Bu gerekçelerle savcılık, sanık F.G. ile suça sürüklenen çocuklar A.B.G. ve S.Ç’in Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca “kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BİR SANIK İÇİN BERAAT İSTENDİ

Savcı, sanıklardan Sefa Atmalı hakkında ise mahkûmiyet için yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraat kararı verilmesini istedi. Mütalaada, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği Atmalı’nın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı kaydedildi.

DURUŞMA 18 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Sanık avukatları mütalaaya karşı önceki savunmalarını yineleyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, mazeret bildiren taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi.

Dava, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınması için 18 Haziran tarihine ertelendi.