28 Eylül'de bir mekan çıkışında magazin muhabiri ile karşılaşan ünlü oyuncu Nejat İşler, muhabirle sözlü tartışmaya girdi.
Magazin muhabirinin soruları karşısında sinirlenen İşler, "Kavga edeceksek edelim" dedi.
Sözlü tartışma yerini küfürlere bırakırken muhabir Nejat İşler'e kafa attı.
GÜNLER SONRA ADLİYEDE İLK GÖRÜNTÜ
Olay sonrası yaptığı açıklamada özür dileyen Nejat İşler, günler sonra ilk kez görüldü.
Sağlık durumu merak edilen İşler'in Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İşler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu görüldü.
Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan ve 247 gündür cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım hakim karşısına çıkarken İşler ve birçok isim tanık sıfatıyla ifade verecek.
İşte Nejat İşler'in son hali: