ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Türkiye’nin etkili tepkiyi ortaya koyamadığı eleştirileri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilmişti. İspanya’nın İsrail’e yönelik hamlelerinden sonra “Ümmetin lideri İspanya başbakanı” yorumları da gelmişti. KARAR TARİKATÇILARI KIZDIRDI Sonrasında, yurttaşı isyan ettiren hatta intihar girişimine neden olan APP plakalar tartışma yarattı. Yurttaş bir anda yüz binlerce liralık cezaları görünce isyan etti. Ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii haziresine defnedileceğinin gündeme gelmesi özellikle tarikatçı kesimlerin tepkisi çekti. 'Ortaylı Fatih’e gömülür: Artık Erdoğan’a oy yok!' Muhafazakar camianın kalemlerinden Fatih Tezcan son günlerde kendi camialarında “Artık Erdoğan’a oy yok!” tepkisini ortaya çıkaran tartışmaları şöyle özetledi: “APP plakaya, görüş açısın kapatan tablete ceza: Artık Erdoğan’a oy yok! Ortaylı Fatih’e gömülür: Artık Erdoğan’a oy yok! İran için ABD’ye saldırmıyoruz: Artık Erdoğan’a oy yok! Fitneciler her yerde aynı algıyı kasıyorlar! Allah Erdoğan’ı Türkiye’nin başından eksik etmesin!”

