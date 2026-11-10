TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. İş güvenliği, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sermaye piyasalarının ele alındığı öneriler, görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Yeni Parti'nin önerisi tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerindeki iş kazalarını, DEM Parti'nin önerisi Aliağa'daki patlamayı, Yeni Yol Partisi'nin önerisi ise ağır sanayi ve maden ocaklarındaki iş sağlığı ve güvenliğini konu aldı. CHP sermaye piyasaları ve yatırım fonları, İYİ Parti de sermaye piyasaları hakkında grup önerisi verdi.

“MAAŞLARINI PATRONDAN ALIYORLAR”

Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye'deki iş kazalarının durumunu “vahim” olarak nitelendirdi. İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının işverene bağımlılığını eleştiren Kasap, “İş güvenliği ve iş sağlığı elemanları maaşlarını patrondan alıyorlar. Bu nedenle raporlar da genelde onların istediği şekilde düzenleniyor” dedi.

Kasap, uzmanların işveren tarafından değil, bir havuz üzerinden istihdam edilmesinin işçi ölümlerini azaltacağını savundu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Aliağa'daki patlamayı duyar duymaz bölgeye gittiğini ve korkunç bir manzarayla karşılaştığını anlattı. Kırkpınar, olası patlama ve sızıntıları önceden algılayabilecek yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri ile akıllı sensörlerin tesislerde kullanılması çağrısında bulundu.

ÖZTUNÇ İŞÇİ ÖLÜMLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'nin iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğunu söyledi. Öztunç'un verdiği rakamlara göre 2024'te bin 905, 2025'te bin 944, 2026'da ise konuşmanın yapıldığı tarihe kadar bin 736 işçi hayatını kaybetti.

2013-2023 döneminde 16 bin işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini belirten Öztunç, “Siyaset kurumunun görevi bu cinayetleri engellemektir, sorunu çözmektir ama maalesef çözülemiyor” diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da Aliağa'daki patlamaya işaret ederek, “Her iş cinayetinde, yaşanan her işçi ölümünde aynı senaryoyu görmekten bıktık, artık bu tabloyu görmek istemiyoruz” dedi. AKP hükümetini eleştiren Ayan, işverenlere hesap sorulmadığını savundu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Aliağa'daki facianın göz göre göre geldiğini ileri sürdü. Üç haftada üç iş cinayetinde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanede yaralıların bulunduğunu söyleyen Gökçek, Meclis'in görevinin yalnızca başsağlığı dilemek değil, sonraki işçi ölümlerini önlemek olduğunu vurguladı. Gökçek, yayın yasağını da eleştirdi.

AKP'Lİ KURT: TESİSTE DENETİMLER YAPILDI

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Her çalışanın güvenli koşullarda çalışmasının ve evine sağ salim dönmesinin temel hakkı olduğunu belirten Kurt, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun önleyici yaklaşımı esas aldığını söyledi.

Kurt, patlamanın yaşandığı tesiste 2 bin 500 emekçinin çalıştığını; 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iki iş yeri hekimi ve bir sağlık personelinin istihdam edildiğini aktardı. Fabrikada bakanlık ve ilgili birimler tarafından çeşitli dönemlerde denetim ve teftiş yapıldığını belirtti.

Ağır sanayi tesislerinde ekipman güvenliğinin önemine değinen Kurt; periyodik kontrollerin zamanında yapılması, bakım kayıtlarının düzenli tutulması ve eksikliklerin gecikmeden giderilmesi gerektiğini ifade etti. Kurt, alt işverenler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, çalışanların eğitimi ve risk bildirimlerine önem verilmesi çağrısı yaptı.

KANUN TEKLİFİNİ GÜNDEME ALMA ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.