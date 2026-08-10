Çerçeve yasanın oylamasında Yeni Parti’nin nasıl oy kullanacağı merak ediliyor. Grup Başkanvekili Murat Emir, SÖZCÜ’ye konuştu ve “Biz durduğumuz yerdeyiz. Komisyonda görüşlerimizi ifade ettik. Tabii bu süreçte ne olursa olsun silahların susması adına, bir tek annenin bile bundan sonra gözyaşı dökmemesi adına Yeni Parti de elbette ki toplumsal barışa katkı vermek adına durduğu yerde durmaya devam edecek” dedi.

SİLAHLAR SUSSUN

İşte Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’in sözleri:

- Oylamayla ilgili eleştiriler var. Yeni Parti ne yapacak, ne diyorsunuz?

Biz durduğumuz yerdeyiz. Biz komisyonda görüşlerimizi ifade ettik. Demokratikleşme ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme gerekmeden yapılacak bir çok şey var. Oysa sadece bu süreçte bile anti demokratik uygulamalar derinleştirildi. Hukuk yok edilmiş durumda, her gün bir sürü adaletsizliğe hukuksuzluğa tanık oluyoruz. Ama tabi bu süreçte ne olursa olsun silahların susması adına, bir tek annenin bile bundan sonra gözyaşı dökmemesi adına Yeni Parti de elbette ki toplumsal barışa katkı vermek adına durduğu yerde durmaya devam edecek.

MUHALEFETİ SİNDİRME

- Bu düzenlemede en çok nerede eksiklik görüyorsunuz?

Bana göre buradaki en büyük sorun, özellikle 7. Maddede. Memnu hakların iadesi meselesi, tamamen cumhurbaşkanına bağlı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan bir siyasi ekip tarafından belirlenecek. Burada hiçbir nesnel, objektif ölçüt söz konusu değil. Dolayısıyla bu kadarıyla arzu edilen toplumsal barışa hizmet etmeyebilir. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar gücünü nasıl antidemokratik ve muhalefeti sindirmek, susturmak, parçalamak ve muhalefete darbe yapmak şeklinde kullandıysa bundan sonra da aynı şekilde kullanmasından elbette kaygılıyız.

ELEŞTİRİLERİMİZİ YAPTIK

- Komisyonda evet dediniz; bu çok tartışılıyor neden evet dediniz?

Biz sonuçta eleştirilerimizi yaptık. Bu nihayetinde bir komisyon aşaması, görüşlerimizi ortaya koyduk.

Ümit Özdağ’ı dikkate alıyoruz

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir “ZP Genel Başkanı Ümit Özdağ eleştiriler yaptı. Dikkate alıyor musunuz” sorusuna “Tabii ki alıyoruz” dedi.